В селе Тюлячинского района строят новый ФАП для 450 жителей

В селе Алан Тюлячинского района Татарстана строят новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Строители уже установили металлический каркас, в данный момент они поднимают стены.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

«Модульное типовое здание начали возводить в конце марта по программе модернизации первичного звена здравоохранения. С этого года она включена в национальный проект „Здравоохранение“», — отметили в Минздраве республики.

После возведения ФАПа 450 жителей сел Алан и Ключище смогут получать первичную плановую и экстренную медицинскую помощь в современном и оборудованном здании.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

Сейчас пациентов принимают в приспособленном помещении площадью 31 кв. метр в здании Аланского детского сада. От него до центральной районной больницы 12 километров.

«На обслуживании Аланского фельдшерско-акушерского пункта находятся следующие объекты: средняя общеобразовательная школа, детское дошкольное учреждение, сельская библиотека, сельский дом культуры, два магазина, молочно-товарная ферма, почта. Медицинскую помощь населению оказывает медицинская сестра высшей квалификационной категории с общим стажем работы 33 года», — рассказал главный врач Тюлячинской ЦРБ Ирек Галиуллин.

Всего в 2022 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения в Республике Татарстан с софинансированием из федерального бюджета планируется построить 29 ФАПов.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.