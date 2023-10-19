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В селе Тюлячи построили новый молодежный центр «Олимп»
В селе Тюлячи Тюлячинского района Татарстана построили новый молодежный центр «Олимп». В эти дни проходит итоговая проверка Госстройнадзора РТ.
«В настоящее время объект находится в высокой степени готовности. При отсутствии замечаний по результатам итоговой проверки ему будет выдано заключение о соответствии проектной документации», — сказано в сообщении ведомства.
Объект площадью 2 942,60 кв. метров начали возводить в феврале. В сентябре в трёхэтажном здании начали проводить монтаж инженерных систем и оборудования, отделочные работы и благоустраивать прилегающую территорию.
В функционал центра входит работа с молодежью по различным направлениям — здесь будут созданы пространства для проведения встреч, лекториев, киберпространство, танцевальный и актовый залы, а также широкая сеть мастерских для молодежи.
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