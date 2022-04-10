В селе Тукаевского района Татарстана отменен карантин по бешенству

В Малошильнинском сельском поселении Тукаевского района Татарстана отменен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал Президент РТ Рустам Минниханов.

Ограничительные мероприятия были введены 1 февраля на территории личного подсобного хозяйства по улице Ленина, дом №44 в деревне Малая Шильна, а также в радиусе одного километра от границ эпизоотического очага.

Теперь ограничения отменены из-за «истечения 60 календарных дней после уничтожения последнего трупа больного восприимчивого животного и проведения противоэпизоотических и профилактических мероприятий».