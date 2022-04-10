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Ру Тат
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Здоровье
10 апреля 2022  02:20

В селе Тукаевского района Татарстана отменен карантин по бешенству

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В Малошильнинском сельском поселении Тукаевского района Татарстана отменен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал Президент РТ Рустам Минниханов.

Ограничительные мероприятия были введены 1 февраля на территории личного подсобного хозяйства по улице Ленина, дом №44 в деревне Малая Шильна, а также в радиусе одного километра от границ эпизоотического очага.

Теперь ограничения отменены из-за «истечения 60 календарных дней после уничтожения последнего трупа больного восприимчивого животного и проведения противоэпизоотических и профилактических мероприятий».

#карантин по бешенству
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