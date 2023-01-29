В селе Тетюшского района на средства самообложения отремонтируют навесной мост и дороги

Фото: "Тетюшские зори"

В новом году средства самообложения в селе Татарская Беденьга Тетюшского района РТ направят на ремонт внутрипоселковых дорог, навесного моста по улице Карла Маркса и на вырубку старых деревьев на втором кладбище. Об этом на сходе граждан рассказала глава поселения Гульназ Галеева, пишут «Тетюшские зори».

«Благоустройство — это не только финансы, но и человеческий фактор. От каждого из нас в отдельности и от наших общих усилий зависит то, как мы будем жить дальше, в каком обществе будут расти наши дети и внуки», — отметила она.

В населенном пункте имеется вся необходимая инфраструктура, есть мечеть, где провели ремонтные работы, а недавно заменили газовый котел. Свою помощь в этом оказал глава района Рамис Сафиуллов. Беденьгинцы участвуют в программе самообложения с 2016 года. За семь лет было собрано 839 500 рублей, с учетом софинансирования — более 4,1 млн рублей.

В сходе принял участие и заместитель руководителя исполкома района Айрат Ахметшин. Он рассказал сельчанам об итогах социально-экономического развития муниципалитета за прошедший год, о работе по укреплению материально-технической базы школ, детских садов, медучреждений.

Беденьгинцы также задавали ему вопросы. Так, актуальной остается проблема водоснабжения: не хватает напора воды. Также жители просят возобновить работу филиала скорой помощи в Большетарханской участковой больнице, так как считают, что помощь из Тетюшской ЦРБ может запоздать при ¬экстренных случаях. Все вопросы взяты на контроль.