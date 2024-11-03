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В селе Татарстана пожарный извещатель спас пожилую пару
В селе под Нижнекамском благодаря пожарному извещателю удалось избежать трагедии.
Как сообщают в ГУ МЧС России по РТ, возгорание произошло в одном из домов села Шакшино. На чердаке произошло замыкание электропроводки, затем огонь распространился дальше. Услышав пронзительный звук прибора, мужчина и женщина выбежали на улицу и вызвали пожарных.
Пожар на 36 квадратах потушили 9 сотрудников и 4 единицы техники. Пожилым людям пожарный извещатель установили в этом году по муниципальной программе.
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