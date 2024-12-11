В селе Татарстана четверо приятелей зарезали знакомого после ссоры, дело передано в суд

Верховный суд Татарстана рассмотрит уголовное дело в отношении четырех местных жителей, обвиняемых в групповом убийстве, краже и уклонении от надзора. Об этом сообщает прокуратура республики.

Согласно версии следствия, в январе 2024 года в селе Русский Акташ во время застолья обвиняемые напали на своего знакомого из-за личной неприязни. Они нанесли мужчине не менее десяти колото-резаных повреждений ножом, что привело к его смерти.

Кроме этого, одна из обвиняемых с ноября 2023 года по январь 2024 года уклонялась от надзора и самовольно покинула свое место проживания в деревне Кырныш Тукаевского района. Второй обвиняемый в ноябре 2023 года незаконно проник в дом своего знакомого в деревне Верхняя Ушма Балтасинского района и похитил телевизор.

Свою вину обвиняемые признали. Уголовное дело будет передано в Верховный Суд Татарстана для дальнейшего рассмотрения.