В селе Татарстана автоинспекторы остановили квадроцикл под управлением 9-летней девочки

Квадроцикл, за рулем которого находился ребенок, остановили автоинспекторы в селе Теньки Верхнеуслонского района РТ.

Как сообщают в Госавтоинспекции РТ, ребенок передвигался по дороге общего пользования. Девочке-водителю 9 лет, а ее пассажиру – 11.

Девочку отстранили от управления опасным видом транспорта. На место вызвали родителей. Выяснилось, что дети приехали на летние каникулы из Казани.

Все собранные материалы будут переданы в ПДН для принятия решения.