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В селе Татарстана автоинспекторы остановили квадроцикл под управлением 9-летней девочки
Квадроцикл, за рулем которого находился ребенок, остановили автоинспекторы в селе Теньки Верхнеуслонского района РТ.
Как сообщают в Госавтоинспекции РТ, ребенок передвигался по дороге общего пользования. Девочке-водителю 9 лет, а ее пассажиру – 11.
Девочку отстранили от управления опасным видом транспорта. На место вызвали родителей. Выяснилось, что дети приехали на летние каникулы из Казани.
Все собранные материалы будут переданы в ПДН для принятия решения.
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