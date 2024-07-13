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Происшествия 13 июля 2024 17:50

В селе Татарстана автоинспекторы остановили квадроцикл под управлением 9-летней девочки

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Квадроцикл, за рулем которого находился ребенок, остановили автоинспекторы в селе Теньки Верхнеуслонского района РТ.

Как сообщают в Госавтоинспекции РТ, ребенок передвигался по дороге общего пользования. Девочке-водителю 9 лет, а ее пассажиру – 11.

Девочку отстранили от управления опасным видом транспорта. На место вызвали родителей. Выяснилось, что дети приехали на летние каникулы из Казани.

Все собранные материалы будут переданы в ПДН для принятия решения.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

#госавтоинспекция
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