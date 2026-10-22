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Общество 22 октября 2026 08:39

В селе Танайка Елабужского района реконструируют Сквер Памяти

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В селе Танайка Елабужского района реконструируют Сквер Памяти

В селе Танайка Елабужского района продолжается реконструкция Сквера Памяти, посвященного воинам Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава района Рустем Нуриев в социальных сетях.

Сейчас на обелиске ведутся монолитные работы. Также рабочие укладывают брусчатку, прокладывают инженерные коммуникации и занимаются озеленением прилегающей территории.

После обновления сквер станет местом проведения памятных мероприятий, школьных экскурсий и семейных прогулок. Жители смогут приходить сюда, чтобы почтить память героев войны.

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ.

#елабужский район рт
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