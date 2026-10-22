В селе Танайка Елабужского района реконструируют Сквер Памяти

В селе Танайка Елабужского района продолжается реконструкция Сквера Памяти, посвященного воинам Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава района Рустем Нуриев в социальных сетях.

Сейчас на обелиске ведутся монолитные работы. Также рабочие укладывают брусчатку, прокладывают инженерные коммуникации и занимаются озеленением прилегающей территории.

После обновления сквер станет местом проведения памятных мероприятий, школьных экскурсий и семейных прогулок. Жители смогут приходить сюда, чтобы почтить память героев войны.