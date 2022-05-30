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Строительство
30 мая 2022  16:13
Эльза Кузнецова

В селе Столбище открылся Многофункциональный центр культурного развития

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В селе Столбище открылся Многофункциональный центр культурного развития

В селе Столбище в Лаишевском районе Татарстана состоялось открытие Многофункционального центра культурного развития. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Лаишевского района РТ.

В открытии приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева и глава Лаишевского района Ильдус Зарипов

«Новое здание возведено в рамках республиканской программы», — уточнила пресс-секретарь администрации Айгуль Амирова.

В одном объекте расположены сельский Дом культуры, библиотека и музыкальная школа. В новом ДК также предусмотрены помещения для различных творческих объединений, чтобы каждый нашел занятие по душе. 

Многофункциональный центр будет обслуживать более 13 тыс. жителей Столбищ и Усад. В Столбищенском поселении организованы и действуют 18 клубных формирований, 13 формирований составляют кружки самодеятельного народного творчества: вокальные, хореографические, театральные, декоративно-прикладного искусства. 

Старый дом культуры был построен в 1960 году. Он находился в ветхом состоянии, был небезопасным и не соответствовал современным требованиям.

Фото: «Камская новь».

#лаишевский район
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