В селе Столбище открылся Многофункциональный центр культурного развития

В селе Столбище в Лаишевском районе Татарстана состоялось открытие Многофункционального центра культурного развития. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Лаишевского района РТ.

В открытии приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева и глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

«Новое здание возведено в рамках республиканской программы», — уточнила пресс-секретарь администрации Айгуль Амирова.

В одном объекте расположены сельский Дом культуры, библиотека и музыкальная школа. В новом ДК также предусмотрены помещения для различных творческих объединений, чтобы каждый нашел занятие по душе.

Многофункциональный центр будет обслуживать более 13 тыс. жителей Столбищ и Усад. В Столбищенском поселении организованы и действуют 18 клубных формирований, 13 формирований составляют кружки самодеятельного народного творчества: вокальные, хореографические, театральные, декоративно-прикладного искусства.

Старый дом культуры был построен в 1960 году. Он находился в ветхом состоянии, был небезопасным и не соответствовал современным требованиям.