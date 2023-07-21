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В селе Среднее Девятово пройдет традиционный «Праздник Родника»
В предстоящую субботу, 22 июля в селе Среднее Девятово Лаишевского района Татарстана пройдет «Праздник Родника». В этом году праздник, посвященный популярному чистому источнику, пройдет в 15-й раз.
На праздник соберутся жители и гости села, творческие и спортивные коллективы Лаишевского района, приглашенные музыканты из Казани и Алексеевского района, а также гости из Москвы.
Программой мероприятия предусмотрены игры, развлечения, концертный марафон, спортивные турниры по волейболу и бадминтону. Также состоится юбилейный пробег велосипедистов и самокатеров, пробег на парковке. Малышей ждет анимационная программа, для детей школьного возраста организован квест «Секреты Родника».
Начало гала-концерта запланировано на 16.00, сообщают организаторы. После завершения концерта пройдет традиционное шоу водных фонариков на Девятовском пруду (начало в 21.00). Завершится фестиваль в 22.00 праздничным салютом.
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