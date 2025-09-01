В селе Сокуры Лаишевского района Татарстана открыли новую школу на 618 мест

В селе Сокуры Лаишевского района Татарстана в День знаний состоялось открытие нового учебного корпуса на 618 мест. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Четырехэтажное здание возвели всего за четыре месяца. Оно позволит разгрузить действующую школу на 264 места, где из-за нехватки классов дети ранее учились в две смены.

Теперь образовательное учреждение будет называться Многопрофильным лицеем имени Гавриила Романовича Державина – уроженца села Сокуры и первого министра юстиции России.

В здании разместились 28 учебных кабинетов, столовая на 312 мест, помещения для кружков и учительские. На первом этаже расположены гардероб, столовая и классы.

«Это не просто дополнительные квадратные метры, а качественно новое учебное пространство. Мы делаем всё, чтобы дети получали знания в достойных условиях. В новой школе будут обучаться дети не только села Сокуры, но и еще шести ближайших населенных пунктов. Для этого организован школьный подвоз. Кроме того, республика выделила нашему району рекордное количество – 16 автобусов. Всего автопарк района составляет 60 автобусов», – отметил глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

Поздравления от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова передал первый заместитель Премьер-министра республики Рустам Нигматуллин. Он пожелал ученикам успехов и отметил, что создание современных условий для образования является приоритетом для руководства республики.

Нигматуллин также сообщил, что в Татарстане в этом году построят пять школ, три дополнительных корпуса и семь детских садов. В программу капремонта вошли 18 объектов образования, среди них пять госшкол, а также четыре объекта госучреждений. В 2024 году таких объектов было 31.

По федеральной программе ремонта школ в 2025 году обновят десять муниципальных объектов (в 2024 году – шесть). Также в республике отремонтировали 74 школьные столовые по сравнению с 94 год назад.

Строительство нового учебного корпуса в Лаишевском районе обошлось в 721 млн рублей. В ближайшее время рядом со школой планируется возвести отдельный спортивный зал. Уже оборудованы площадки для волейбола, баскетбола и футбола.

Всего в Лаишевском районе в этом году в первый класс пошли 1,1 тыс. детей.