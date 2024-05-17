В селе Слобода Волчья открыли мемориальную табличку в честь бойца СВО

В Доме культуры Слободы Волчьей открыли мемориальную доску односельчанину Ивану Старикову, погибшему в ходе специальной военной операции. Боец из Новошешминского района посмертно награжден орденом Мужества.

На мероприятие пришли родные и близкие героя, односельчане, руководство поселения и района.

«Иван защищал честь и славу нашей Родины. Он заслуживает, чтобы память о нем бережно хранилась, и мы обязательно ее сбережем», — сказал глава Новошешминского района Вячеслав Козлов.

Руководитель поблагодарил маму за воспитание настоящего патриота своей страны.

Право открыть мемориальную доску предоставлено маме Ивана.

Память героя почтили минутой молчания. К мемориальной доске участники торжественной встречи возложили цветы.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.