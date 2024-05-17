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В селе Слобода Волчья открыли мемориальную табличку в честь бойца СВО
В Доме культуры Слободы Волчьей открыли мемориальную доску односельчанину Ивану Старикову, погибшему в ходе специальной военной операции. Боец из Новошешминского района посмертно награжден орденом Мужества.
На мероприятие пришли родные и близкие героя, односельчане, руководство поселения и района.
«Иван защищал честь и славу нашей Родины. Он заслуживает, чтобы память о нем бережно хранилась, и мы обязательно ее сбережем», — сказал глава Новошешминского района Вячеслав Козлов.
Руководитель поблагодарил маму за воспитание настоящего патриота своей страны.
Право открыть мемориальную доску предоставлено маме Ивана.
Память героя почтили минутой молчания. К мемориальной доске участники торжественной встречи возложили цветы.
Фото: пресс-служба Новошешминского района РТ.
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