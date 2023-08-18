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Руc Тат
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Экономика 18 августа 2023 11:27

В селе Шильнебаш Тукаевского района Татарстана построена новая школа на 100 мест

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В селе Шильнебаш Тукаевского района Татарстана по нацпроекту завершено строительство новой школы, рассчитанной на 100 учеников.

Строительство трехэтажного кирпичного здания школы началось в апреле 2022 года. Общая площадь объекта составляет 2791 кв. метр. На объекте завершены все строительно-монтажные, фасадные и отделочные работы. Здесь обустроены системы вентиляции, кондиционирования, водопровода, канализации, отопления и электроснабжения. Территория возле школы благоустроена.

К новому объекту нет замечаний со стороны Инспекции Госстройнадзора РТ, сообщили в ведомстве.

Учебное заведение построено в рамках национального проекта «Образование». В этом году в Татарстане по нацпроекту будет возведено пять школ. Нацпроекты реализуются в стране по поручению Президента РФ Владимира Путина.

#Образование #строительство школ
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