В селе Сарманово открыли обновленное здание филиала АО «ТАТМЕДИА»

Пресс-служба Сармановского района

В селе Сарманово после капитального ремонта открылось здание филиала АО «ТАТМЕДИА» – Сармановский информационно-редакционный центр, сообщает пресс-служба муниципалитета. Также там разместился Музей Великой Отечественной войны и краеведения.

В церемонии открытия приняли участие глава Сармановского района Фарит Хуснуллин начальник Управления Судебного департамента Татарстана Зявдат Салихов, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «ТАТМЕДИА» Айдар Салимгараев, генеральный директор АО «ТАТМЕДИА» Шамиль Садыков и другие гости.

Хуснуллин в своей речи поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Правительство республики за поддержку в обновлении здания.

Главный редактор и руководитель филиала АО «ТАТМЕДИА» Альбина Сабирова выразила благодарность всем, кто участвовал в капитальном ремонте, и провела экскурсию по обновленным офисам редакции.

В завершение мероприятия гости посетили экспозиции Музея Великой Отечественной войны и краеведения, а также Детскую школу искусств имени И. Шакирова.