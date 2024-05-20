В селе Русское Никольское планируют создать этноподворье по типу музея под открытым небом

В селе Русское Никольское Лаишевского района Татарстана планируют развить до этнографического музея под открытым небом уже имеющееся там русское подворье. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной празднованию русского народного праздника Каравон, рассказала председатель Русского национально-культурного объединения Республики Татарстан, член комиссии Общественной палаты РТ по межэтническим и межконфессиональным отношениям Ирина Александровская.

«Никольское заслуживает такого подворья. Проект в работе, надеемся, что в ближайшие годы он будет реализован с выходом к пруду», – сказала Александровская.

Село Русское Никольское – поселение в Татарстане, где сохранилась традиция национального праздника Каравон в честь Николы Чудотворца. Новое развитие праздник получил уже в XXI веке, когда по указу первого Президента РТ Минтимера Шаймиева стал проводиться на республиканском уровне. Праздник проходит ежегодно в конце мая, в этом году он пройдет 26 числа.

Для внесезонного интереса к селу, его развития и сохранения традиций Каравона хранители русской культуры и предлагают создать здесь русское подворье. Сейчас в Русском Никольском, уточнил начальник отдела культуры Лаишевского района Татарстана Павел Марьин, проживают чуть меньше тысячи жителей, работает предприятие по изготовлению деревянных изделий в шпонах и по производству изделий из пластика.

«Вне Каравона село живет тихой, спокойной жизнью. С этого года дети обучаются ткачеству и другим старинным традиционным ремеслам. Для этого мы привозим в село мастеров, которые обучают ремеслам сотрудников местного Дома культуры, а они затем обучают этим ремеслам сельских детей. Чтобы этот процесс развивался, строятся планы развития русского подворья в селе Русское Никольское, чтобы иметь возможность принимать туристов в большем объеме. Есть у нас проект, мы его представим в этом году – проект развития русского подворья, строительства Дома ремесленников на территории, которая сейчас располагается за русским подворьем. И будет не столько музейная экспозиция, сколько интерактивное пространство. Там будут размещены ткацкие станки и реплики, точные копии с исторических, при этом абсолютно рабочие, то есть на которых дети смогут заниматься и осваивать эту нематериальную культуру», – пояснил Марьин.