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В селе РТ Ямашурма пройдет собрание с гражданами на тему введения самообложения
В Ямашурминском селе РТ 30 ноября в 11:00 пройдет первый этап схода жителей поселения по поводу введения самообложения.
Второй и третий этапы пройдут в тот же день в 14:00 и 16:00 соответственно. Документ, подписанный главой поселения Фанилем Мухтаровым, опубликован на сайте правительства Татарстана.
Согласно постановлению, на первом этапе ждут жителей улиц Гагарина, 1 мая, Зеленая, Новая. Ленина, Марса. Второй этап организуют для жильцов улиц Вахитова, Березовая, Ключевая, Мусы Джалиля, Татарстана. Третий этап – улицы Полевая, Молодежная, Тукая, Нореманова. Советская, Школьная, Кирова, Крайняя.
На собрании обсудят, согласны ли жители села на введение самообложения в 500 рублей с каждого совершеннолетнего жителя поселка. Уточняется, что собранные деньги пойдут на ремонт дорог и систем водоотведения.
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