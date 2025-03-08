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Происшествия 8 марта 2025 12:03

В селе РТ мужчина на снегоуборщике наехал на ребенка, прокуратура начала проверку

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Сегодня утром в соцсетях появилась информация, что в одном из сел Тукаевского района Татарстана мужчина на снегоуборщике наехал на своего 6-летнего ребенка.

Предварительно, мужчина чистил участок и, не заметив сына, наехал на ногу мальчику.

«По предварительным данным, инцидент произошел сегодня утром в одном из населенных пунктов Тукаевского района. По факту случившегося организована проверка. Ее ход и результаты контролирует районная прокуратура», – сообщил «Татар-информу» прокурор Тукаевского района РТ Руслан Галиев.

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