В селе Рождествено Лаишевского района завершился ремонт амбулатории

Во врачебной амбулатории в селе Рождествено Лаишевского района Татарстана провели капитальный ремонт. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава республики.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

В здании 1972 года постройки полностью заменены все инженерные коммуникации: сети тепло-, водо- и электроснабжения, система вентиляции, пожарная сигнализация и система оповещения. Также в учреждение закупили новую мебель.

«Проведенные работы в медучреждении позволили повысить эффективность его функционирования, здесь постарались создать комфортные условия, для того чтобы жители района могли получить своевременную и качественную медицинскую помощь в шаговой доступности, улучшили условия труда для медицинских работников», – отметили в пресс-службе Минздрава РТ.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

Рождественская врачебная амбулатория Лаишевской ЦРБ обслуживает 13 близлежащих деревень. К ней прикреплено порядка пяти тысяч человек.

Средства на проведение работ выделялись по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

«С января 2022 года программа включена в национальный проект „Здравоохранение“. В этом году по данной программе капитально отремонтируют 1 врачебную амбулаторию и 14 поликлиник республики», — заметили в Минздраве республики.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

Национальные проекты реализуются в стране по указу Президента РФ Владимира Путина.