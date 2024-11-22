Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В селе под Нижнекамском появилась модульная котельная для местного ДК
В селе Нижняя Уратьма Нижнекамского района появилась современная модульная котельная, имеющая два мощных котла. Она будет эксплуатироваться для нужд местного Дома культуры.
Установка котельной произошла по муниципальной программе. Работы проходили в течение двух месяцев.
«Было принято решение установить модульную котельную для отопления Дома культуры. Он раньше отапливался с центральной котельной, но были большие потери, так как протяжённость сети большая. Сейчас, я думаю, будет хорошая экономия», — приводит слова главы Нижнеуратьминского сельского поселения Айрата Гарифуллина НТР.
Особенностью данной котельной служит полностью автономная работа и, соответственно, экономия расходов. Она оснащена современной системой автоматизации и управления, что позволяет оптимизировать процесс производства тепла и снизить затраты на энергию.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»