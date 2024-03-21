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В селе под Нижнекамском на бок опрокинулась «Лада», два человека пострадали
Под Нижнекамском два человека пострадали в перевернувшейся «Ладе», сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП.
Авария произошла накануне поздно вечером в селе Прости. Водитель легковушки не справился с управлением, в результате чего легковой авто опрокинулся на бок.
По словам очевидцев, медицинская помощь потребовалась двоим пострадавшим.
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