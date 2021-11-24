В селе Пестрецы полностью восстановили граффити фельдшера Дании Салимовой

Фото: пресс-служба Пестречинского района

В селе Пестрецы на доме по улице Перчкова полностью восстановлено граффити в память о фельдшере Дание Салимовой, умершей от Covid-19. Портрет закрасили в ходе ремонтных работ на фасаде дома. Это вызвало большое недовольство населения всего Татарстана.

На сегодня активисты «Молодой Гвардии Единой России» полностью восстановили граффити.

Событие прокомментировала один из инициаторов появления изображения, общественный и политический деятель, координатор федерального проекта «Единой России» «Детский спорт» в Республике Татарстан Ольга Павлова.

«Силами „Молодой Гвардии“ нам удалось восстановить граффити. Мы убеждены в том, что это важно для родных, близких и всех тех, кто знал Данию Салимову», — отметила Павлова.

Она подчеркнула, что ситуация с закрашиванием портрета фельдшера, которая произошла в Пестрецах, никого не оставила равнодушным. Граффити — это память о замечательном, самоотверженном человеке, хрупкой женщине, которая пожертвовала самым дорогим — своей жизнью.

Напомним, граффити портрета Дании Салимовой появилось на стене дома в ноябре 2020 года в рамках акции «Спасибо врачам». Автор — казанский художник Азат Шакиров. На начало пандемии фельдшеру станции скорой помощи Дание Салимовой было свыше 65 лет. Сотрудники уговаривали ее не ездить на вызовы и не сопровождать ковидных больных. Но когда она увидела, что молодые коллеги не справляются, то приняла решение не уходить со своего поста. В итоге заболела коронавирусной инфекцией. Спасти Данию Салимову не удалось.