В селе Пестречинского района по просьбе многодетной семьи благоустроили дорогу

В селе Шали Пестречинского района Татарстана благоустроили дорогу по улице Отрадная — полотно полностью выполнили в щебеночном покрытии. Работы провели после того, как одна из жительниц населенного пункта обратилась к главе района Ильхаму Кашапову. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Жительница села рассказала главе, что недавно в семье появился третий ребенок, которого часто нужно возить на осмотры к педиатру. Однако дорога у дома находится в таком состоянии, что проехать по ней почти невозможно.

Ремонтные работы были проведены на средства сельского поселения. Ильхам Кашапов ознакомился с их результатом, а также встретился с женщиной, оставившей обращение.

Жительница села поблагодарила главу за поддержку и новую дорогу. По ее словам, полотно сделали вовремя, теперь осенние дожди им не страшны — проедут в любую погоду.

Также глава района осмотрел и параллельную улицу Победы, которая уже наполовину выполнена в щебенке. Он поручил подготовить смету на благоустройство остальной части данной улицы.

«Данные улицы находятся при въезде в село и активно застраиваются местными жителями. В основном здесь живут молодые семьи с детьми», — отметил источник.