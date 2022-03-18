В селе Пестречинского района начали разводить овец эдильбаевской породы

В селе Тагашево в Пестречинском районе Татарстана ООО «Агрострой» начал разводить овец эдильбаевской породы. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

Два года назад в хозяйстве заинтересовались разведением овец и вплотную занялись реализацией проекта. За это время построены помещения, которые рассчитаны на содержание 1500-1600 голов животных.

Преимущество эдильбаевских овец в том, что они очень выносливы, просты в содержании и быстро откармливаются. Это животные с длинными ногами, крепким костяком и средней высотой в один метр. Вес одного барана составляет от 60 до 80 кг.

«Сегодня здесь содержатся 10 голов породистых животных. Фермеры купили их для пробы, им понравилась эта порода. Будут разводить. В будущем на базе этого хозяйства планируют создать племенное хозяйство. В настоящее время здесь работают 18 человек, в летний сезон планируется набрать еще сотрудников», — уточнили в администрации.