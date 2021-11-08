В селе Нурлатского района отремонтирован аварийный мост

Фото: «Нурлат-информ».

В селе Ерыкла Нурлатского района Татарстана отремонтирован мост. На обновление сооружения было направлено 600 тыс. рублей. Об этом сообщает «Нурлат-информ».

По словам главы Биляр-Озерского сельского поселения, в которое входит данное село, решена большая проблема, которая волновала людей.

«Мост в центре села был в аварийном состоянии. Его отремонтировали за счет средств бюджета сельского поселения на 600 тысяч рублей», — уточнил Ирек Шарафутдинов.

Помимо этого, недавно в Ерыкле на пожертвования сельчан обновили и хозяйственный блок возле кладбища, предназначенный для необходимых принадлежностей.