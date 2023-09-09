В селе Новый Кырлай в Арском районе стартовал традиционный День коня

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В селе Новый Кырлай Арского района Татарстана проходит День коня. Ежегодный праздник, нацеленный на сохранение старинных традиций коневодства, проводится в Татарстане уже девятый раз.

«Мы посвящаем этот день надежному другу, испокон веков в течение всей жизни сопровождающему татарского человека, — коню. Это и кормилец, и перевозчик, и товарищ в бою», — напомнил глава Арского района Ильшат Нуриев. Он добавил, что район находится в лидерах республики по производству зерна, картофеля, молока, а также по объемам помощи участникам специальной военной операции.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленара Гарипова, каждый год в празднике участвуют около 150 лошадей. «Первые скачки на 40 км прошли в 2015 году. С каждым годом масштабы увеличиваются. Сегодня мы приветствуем не только татарстанцев, но и участников из Московской, Ленинградской, Тамбовской, Липецкой областей, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии», — сказал замминистра.

В рамках конно-спортивного фестиваля проходят скачки на дистанции 40, 80, 100, 120 и 160 км среди лошадей татарской породы, чистой, полусмешанной, местных пород. Также организованы различные конкурсы, соревнования, выставки, показательные выступления кинологов, концерт и сельскохозяйственная ярмарка.

День коня в Татарстане проводится с 2015 года силами Министерства сельского хозяйства РТ, Ассоциации коневодства и конного спорта РТ, ООО «Трастовая компания «Татмелиорация» и Главного ветеринарного управления Кабинета министров РТ. День коня является неотъемлемой частью мероприятий, нацеленных на поддержку индустрии коневодства, его развития и популяризации в Татарстане.