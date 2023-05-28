В селе Новая Таволжанка Белгородской области дрон врезался в автомобиль

Сегодня в очередной раз под обстрел попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. В атаке на населенный пункт был задействован и беспилотник, рассказал в своем Telegram-канале руководитель региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, никто не пострадал, однако «осколками снарядов в четырех частных жилых домовладениях повреждены фасады, окна, заборы и хозпостройки». Также получили повреждения газопровод и линия электропередачи. Участвовавший в атаке БПЛА «врезался в автомобиль». «Никто не пострадал, но автомобиль посечен», — уточнил Гладков.

Новая Таволжанка попадала под обстрел, в частности, вчера и позавчера. В субботу, 27 мая, на территории села упали 13 мин, но они не причинили никакого вреда.

В пятницу, 26 мая, при обстреле пострадала женщина. Ее госпитализировали с поверхностными ранениями мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей. Осколки снарядов повредили постройки на территории базы отдыха. Загорелись гараж и частный жилой дом, в которые попал снаряд. Была повреждена машина, находившаяся внутри гаража.