В селе Нармонка открыли спортивный зал после капитального ремонта

В селе Нармонка Лаишевского района после капитального ремонта открыли спортивный зал. Работы провели в рамках республиканской программы реконструкции спортивных объектов, сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Мы уделяем внимание развитию спортивной инфраструктуры в районе. Для нас важно, чтобы дети и молодежь имели доступные условия для занятий, развивались с удовольствием и достигали высоких результатов. Этот обновленный зал станет еще одной ступенькой к спортивным победам наших ребят», – отметил глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

Новый зал станет домашней ареной для местной секции дзюдо. Тренер с 25-летним стажем, заслуженный работник физкультуры Татарстана Роберт Бурганов подготовил здесь выдающихся спортсменов.

Его воспитанник Рифат Шарафиев, например, стал первым за 12 лет юниором из Татарстана, выигравшим первенство России в весовой категории до 60 кг. Также он брал третьи места на турнирах во Франции и Чехии, участвовал в составе сборной России в Австрии, вошел в пятерку на чемпионате Европы.

«Это не просто зал, а кузница чемпионов. Теперь у ребят есть достойные условия для тренировок», – подчеркнул Рифат Бурганов.

В пресс-службе района также отметили, что для села с населением около двух тысяч человек это событие особенно значимо. Здесь живут 330 школьников и 160 воспитанников детского сада.

