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Культура 17 февраля 2023 15:17

В селе Муслюмово открылся симпозиум Союза художников Татарстана

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В селе Муслюмово открылся симпозиум Союза художников Татарстана
Фото: © Ралина Салимова / «Татар-информ»

В районном центре Муслюмово в Детской школе искусств начал свою работу этнопленэр-симпозиум, организованный Союзом художников Татарстана.

В форуме участвуют художники из Нижнекамского, Лениногорского, Заинского, Черемшанского, Кукморского, Зеленодольского, Елабужского районов республики.

Для участников симпозиума были организованы экскурсии. Они ознакомились с работой детского сада «Кояшкай», музея, зала воинской славы «Батырлар йорты», бассейна, районной библиотеки.

Этноплэнер-симпозиум Союза художников Татарстана продлится до 3 марта.

#союз художников рт
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