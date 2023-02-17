В селе Муслюмово открылся симпозиум Союза художников Татарстана

Фото: © Ралина Салимова / «Татар-информ»

В районном центре Муслюмово в Детской школе искусств начал свою работу этнопленэр-симпозиум, организованный Союзом художников Татарстана.

В форуме участвуют художники из Нижнекамского, Лениногорского, Заинского, Черемшанского, Кукморского, Зеленодольского, Елабужского районов республики.

Для участников симпозиума были организованы экскурсии. Они ознакомились с работой детского сада «Кояшкай», музея, зала воинской славы «Батырлар йорты», бассейна, районной библиотеки.

Этноплэнер-симпозиум Союза художников Татарстана продлится до 3 марта.

