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В селе Муслюмово открылся симпозиум Союза художников Татарстана
В районном центре Муслюмово в Детской школе искусств начал свою работу этнопленэр-симпозиум, организованный Союзом художников Татарстана.
В форуме участвуют художники из Нижнекамского, Лениногорского, Заинского, Черемшанского, Кукморского, Зеленодольского, Елабужского районов республики.
Для участников симпозиума были организованы экскурсии. Они ознакомились с работой детского сада «Кояшкай», музея, зала воинской славы «Батырлар йорты», бассейна, районной библиотеки.
Этноплэнер-симпозиум Союза художников Татарстана продлится до 3 марта.
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