В селе Менделеевского района захоронили останки погибшего красноармейца

Сегодня, в День Героев Отечества, в селе Старое Гришкино Менделеевского района захоронили останки красноармейца Григория Николаева, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Уроженец села Старое Гришкино Григорий Николаев родился в 1913 году. Был призван Бондюжским РВК в 1941 году. Погиб красноармеец в августе 1942 года в бою за деревню Ханино Ржевского района Калининской области.

Останки солдата были найдены московской поисковой командой «Пионер» в августе 2021 года. При работах в Тверской области обнаружен штатный медальон, в котором находилась записка в хорошем состоянии.

Церемония состоялась при участии руководителя района Радмира Беляева, военного комиссара Сергея Залуженко, прокурора района Ришата Шакирова, председателя совета ветеранов Ларисы Кривилевой, руководителей бюджетных учреждений, учеников школ, юнармейцев, членов общественного совета, жителей села.

Родственников Григория Николаева не нашлось, поэтому медальон передали главе Старогришкинского поселения Валентине Мамаковой. Останки погибшего бойца были захоронены на кладбище села Старое Гришкино.

Всего из Старогришкинского поселения на фронт ушли 389 человек. Из них вернулись 115, погибли 219. Без вести пропали 55 солдат, в этом списке был и Григорий Николаев.

«Сегодня Григорий Яковлевич обрел вечный покой на родной земле, а все мы обрели память. Мы благодарим наших современников, кто продолжает славные традиции мужества и самоотверженно служит делу укрепления мощи и силы нашей страны. В наших сердцах вечно будет жить память о героизме, совершенном во имя мира и жизни на земле. Беспримерный подвиг отцов и дедов всегда будет вдохновлять новые поколения менделеевцев на достижение высокой цели — процветания и могущества нашей Родины!» — написал в своем Instagram Радмир Беляев.