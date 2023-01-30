В селе Льяшево Тетюшского района за счет самообложения благоустроят территорию памятника

Средства самообложения, собранные жителями Льяшевского сельского поселения, направят на благоустройство территории. Об этом пишут «Тетюшские зори».

«Средства, собранные по программе самообложения, были направлены на ремонт внутрипоселковых дорог, модернизацию и содержание сетей уличного освещения и водоснабжения, строительство колодцев, очистку улиц, приобретение отвала коммунального», — рассказала глава поселения Ирина Тихонова на сходе граждан.

Она доложила, что было построено 354 метра дороги со щебеночным покрытием: в Большом ­Бисярине – 282, Льяшеве – 72. В Льяшеве по программе комп­лексного развития сельских территорий защебенили 148 мет­ров.

На 2023 год планируется собрать 381 тыс. рублей и продолжить работы по дальнейшему благоустройству поселения. Необходимо привести в порядок кладбища, территорию памятника в селе Льяшево, отметила Тихонова.

Во встрече с сельчанами принял участие и глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов.