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Ру Тат
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Общество
30 января 2023  00:14

В селе Льяшево Тетюшского района за счет самообложения благоустроят территорию памятника

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Средства самообложения, собранные жителями Льяшевского сельского поселения, направят на благоустройство территории. Об этом пишут «Тетюшские зори».

«Средства, собранные по программе самообложения, были направлены на ремонт внутрипоселковых дорог, модернизацию и содержание сетей уличного освещения и водоснабжения, строительство колодцев, очистку улиц, приобретение отвала коммунального», — рассказала глава поселения Ирина Тихонова на сходе граждан.

Она доложила, что было построено 354 метра дороги со щебеночным покрытием: в Большом ­Бисярине – 282, Льяшеве – 72. В Льяшеве по программе комп­лексного развития сельских территорий защебенили 148 мет­ров.

На 2023 год планируется собрать 381 тыс. рублей и продолжить работы по дальнейшему благоустройству поселения. Необходимо привести в порядок кладбища, территорию памятника в селе Льяшево, отметила Тихонова. 

Во встрече с сельчанами принял участие и глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов.

#сход граждан #средства самообложения
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