В селе Лениногорского района ввели карантин по бешенству

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о введении в Тимяшевском сельском поселении Лениногорского района карантина по бешенству.

Очаг заражения был выявлен на территории личного подсобного хозяйства по улице Утыз Имяни, дом 53 в селе Тимяшево.

На территории очага, где было выявлено бешенство, запрещено лечить больных восприимчивых животных, допускать посторонних, ввозить, вывозить и перемещать непривитых животных, снимать шкуры с трупов.

Во всем Тимяшевском сельском поселении запретили проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных, вывозить их и отлавливать для передачи в зоопарки.

Карантин могут отменить по истечении 60 дней после убоя последнего животного с подозрением на бешенство.