В селе Лениногорского района в честь праздника «Балтай» состоялось шествие с «медведями»

В селе Мордовская Кармалка Лениногорского района отпраздновали республиканский праздник «Балтай». Об этом пишут «Лениногорские вести».

Кульминацией праздника мордовской культуры является шествие участников праздника во главе с «медведями». Оно начинается на обрядовой поляне и продолжается по улицам села.

У родника прошел обряд раздевания «медведей». Участники шествия стараются выдернуть из кленовой шубы хозяина леса и символа праздника кленовую веточку и овеять ею друг друга. По преданию тот, кого коснется веточка, до следующего Балтая будет жить в благополучии. А если на нее брызнуть колодезной водой, то это принесет здоровье, силу, сбережет от неприятностей. В этот день молодые люди и дети обливают друг друга водой, что символизирует обилие дождей и богатый урожай.

В деревне поют песни, задабривая наступившее лето, прося у него добрых всходов и богатого урожая, как в давние времена.

Уникальность праздника заключается в том, что на территории Татарстана он проводится только в Мордовской Кармалке. Сельчане очень гордятся своей верностью традициям предков, о чем ранее сообщал «Татар-информ».