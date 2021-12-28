В селе Лениногорского района открылся новый ФАП

Фото: пресс-служба Минздрава РТ.

В Лениногорском районе в селе Нижние Чершилы открылся новый ФАП. На церемонии открытия присутствовали руководитель муниципалитета Рягат Хусаинов, замглавы Сергей Тимаков, главврач Лениногорской ЦРБ Рим Амеров, а также жители села и школьники.

Строительство объекта стало возможным благодаря республиканской программе «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению РТ» при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова. В ФАПе есть всё необходимое оборудование для оказания первичной помощи населению — он оснащён кабинетами приема фельдшера, гинекологии. Объект имеет индивидуальное отопление, санузел и камеры видеонаблюдения. ФАП будет обслуживать 653 жителей, включая 64 детей.

Всего в Лениногорском районе 29 фельдшерско-акушерских пунктов, все оснащены компьютерами, что позволит фельдшерам перейти на электронный формат заполнения документации, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.