В селе Лениногорского района открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

В Лениногорском районе Татарстана сегодня торжественно открыли Тимяшевский фельдшерско-акушерский пункт Лениногорской ЦРБ. Стоит отметить, что в этом году это первый медобъект, построенный по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Фото: © пресс-служба Минздрава РТ

Модульный ФАП стал настоящим подарком для жителей села Тимяшево. Здание оснащено современным оборудованием и новой мебелью позволяет проводить медосмотры, процедуры и диспансеризацию.

Фото: © пресс-служба Минздрава РТ

Во время открытия пункта заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов отметил, что доврачебная медпомощь становится с каждым днем все доступнее для сельских жителей.

Фото: © пресс-служба Минздрава РТ

«Это положительно влияет не только на показатели здоровья сельчан, но и на развитие сельских населенных пунктов – на село активнее начинают приезжать молодые специалисты, увеличивается качество и продолжительность жизни людей третьего возраста. Для Республики Татарстан - это важно, и мы активно включились в эту работу в последние годы, в том числе в рамках реализации национальных проектов», – подчеркнул Фатихов.

Фото: © пресс-служба Минздрава РТ

На торжественной церемонии Благодарность министра здравоохранения РТ была объявлена фельдшеру Тимяшевского ФАПа Светлане Мишакиной.

В конце мероприятия в честь открытия нового ФАПа у здания были высажены хвойные деревья.

