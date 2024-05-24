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В селе Ленино-Кокушкино открыли мемориальную доску бойцу СВО
В селе Ленино-Кокушкино Пестречинского района состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь ученика школы Альберта Яруллина, который погиб, защищая свое Отечество. За свой подвиг боец посмертно награжден орденом Мужества.
На мероприятии собрались родственники, учителя, одноклассники, представители района.
«Мы были очень хорошими друзьями. Все детство провели вместе, — говорит одноклассник Евгений Астраханцев. — Виделись за неделю до его гибели, когда он был в отпуске. Все было отлично, он заехал минут на пять, а мы в итоге где-то час просидели».
Евгений также рассказал, что они с классом сделали и установили ограду на могиле покойного.
Как вспоминает учитель Алексей Чукуров, его воспитанник Альберт обладал большой силой воли, не пропускал ни одного занятия, занимался футболом, вдобавок становился чемпионом района по борьбе, хорошо играл в шашки.
«Когда я познакомился с Альбертом, он учился в четвертом классе. Я набирал футбольную команду, он тоже в нее попал. Был универсальным игроком, я его мог в любое место поставить. В последнем турнире был вратарем, а вратарь — это пол команды. Так и получилось. Он всех выручал. Мы дошли до финала. Когда у нас был большой счет, я его выпускал играть, и он забивал. В этом турнире даже занял второе место среди бомбардиров», — рассказал педагог.
Альберт жил в Пестрецах, работал на птицефабрике. Близкие говорят, что его родной брат сегодня служит в зоне СВО.
Память героя почтили минутой молчания и возложили цветы к его фотографии.
Материал подготовлен при участии Люции Сиразеевой.
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