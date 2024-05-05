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В селе Кушнаренково в Башкирии установили карантин по бешенству
Карантин по бешенству введен в селе Кушнаренково Кушнаренковского района Башкирии, сообщается в Указе Главы республики Радия Хабирова.
«Определить эпизоотическим очагом территорию в границах личного подсобного хозяйства по адресу: Республика Башкортостан, муниципальный район Кушнаренковский район, село Кушнаренково, улица Летняя, дом 3», – указано в документе.
Неблагополучной признана территория в границах села Кушнаренково сельского поселения. В его границах временно запрещено лечение больных восприимчивых животных и посещение территории посторонними, за исключением специалистов госветслужбы.
Кроме того, здесь воспрещен ввоз и вывоз животных, кроме вакцинированных против бешенства в течение 179 дней, и снятие шкур с трупов восприимчивой скотины, а также проведение ярмарок и выставок.
Госкомитет РБ по ветеринарии устанавливает причины и источники возникновения заболевания.
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