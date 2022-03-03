В селе Красновидово отметят Масленицу

В филиале Национального музея Республики Татарстан — Музее А. М. Горького в селе Красновидово в Камско-Устьинском районе 6 марта состоятся масленичные гулянья под названием «Масленица-блиноедка». Об этом «Татар-информу» рассказала заведующая музеем Ольга Артамонова.

«Праздник начнется с концерта, гости послушают русские народные песни в исполнении нашего местного народного ансамбля „Оберег“, поучаствуют в зимних забавах, конкурсах — перетягивание каната, угостятся горячими блинами и пирогами», — рассказала собеседница агентства.

Праздник проводится здесь каждый год и собирает немало гостей, — в основном это местная ребятня с родителями, школьники из Камского Устья, Казани и других городов и районов республики. «В этом году ждем не менее трехсот гостей», — поделилась Ольга Артамонова.

Кульминацией праздника станет сжигание чучела и прощание с зимой. «Вокруг чучела будем водить хороводы и петь песни. Чучело успевает превратиться в пепел до завершения исполнения первой песни», — рассказала заведующая музеем.

Начало запланировано на 11.00. Вход свободный.