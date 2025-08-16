В селе Красновидово на Яблочном Спасе открылся пункт отбора на контрактную службу

Сегодня на праздновании Яблочного Спаса в селе Красновидово Камско-Устьинского района Татарстана открылся мобильный пункт отбора на службу по контракту. Пункт разместился на главной площадке праздника, на утесе «Венец».

«Наш пункт уже традиционно выставляется на больших массовых мероприятиях республики. Сегодня акция службы по контракту «Твой выбор» приурочена к празднованию Яблочного Спаса. Здесь мы развернули мобильный пункт отбора на военные службы по контракту», – отмечает офицер пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Егор Горячев.

Цель пунктов – рассказать гражданам, что такое служба по контракту, сообщить о приоритетных направлениях, куда сейчас набирают на военную службу по контракту, о льготах, социальных гарантиях военнослужащего, и показать, что такое военная служба в целом.

«Пункт несет информативный характер, в основном. Но, при желании, если гражданин изъявляет желание подписать контракт прохождения военной службы, то он может прям здесь пройти первичные мероприятия отбора, и уже в дальнейшем мы направляем, для проведения дальнейших мероприятий отборов, например, прохождения медицинской комиссии», – продолжает Горячев.

Представлен в мобильном пункте и комплект примерных воинских частей, куда военкомат осуществляет набор на службу.

Любой желающий рядом с пунктом отбора может собрать или разобрать автомат Калашникова. Также в мобильном пункте представлен интерактивный тир «Рубеж-1», где любой желающий может попробовать себя в интерактивной стрельбе из автомата.

По словам военнослужащего, пункт отбора на контрактную службу будет находится и на день Республики Татарстан, 30 августа.

«На сегодняшний день появляется большой интерес молодого поколения – наших детей, потому что здесь можно потрогать оружие, примерить экипировку, настоящую экипировку военнослужащих, а также пострелять в интерактивном тире. Все это совершенно бесплатно. Граждане хотят узнать, как поступить туда, какие сейчас льготы, какие сейчас социальные гарантии, куда сейчас в данный момент набирают», – продолжил Горячев.

Одно из приоритетных и новых направлений на контрактную службу – операторы БПЛА. Отбор туда ограничен.

«Любой желающий может прийти и обратиться к нам в мобильный пункт отбора, а также в наш стационарный пункт отбора по адресу ул.Аэропортовская 1/40, или в пункт «Батыр» на Воровского, 25», – сообщает офицер.

Отметим, с января 2025 года в РТ увеличились единовременные денежные выплаты за подписание контракта. В данный момент они составляют 3 млн 100 тыс. рублей. 2 млн 700 тыс. рублей платит Республика Татарстан и 400 тыс. рублей Минобороны при заключении контракта.