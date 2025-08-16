В селе Красновидово Камско-Устьинского района РТ прошел Яблочный Спас

В селе Красновидово Камско-Устьинского района Татарстана сегодня прошло празднование Яблочного Спаса.

Традиционно Яблочный Спас отмечают 19 августа, ему знаменует православный праздник Преображения Господнего. Яблочный Спас, в основном праздник восточных славян, но его также празднуют и западные, и южные славяне.

Так, у южных славян освящали не только яблоки, но и виноград.

По словам директора музея А.М.Горького в Красновидово Ольги Артамоновой, Яблочный Спас – это не только народные гуляния, освящения церквей и яблок, но и так называемые «приглядки».

«Приглядки» – период, когда молодые люди сватались к девушкам. В этот момент и совершались помолвки между будущими молодоженами.

«Еще этот праздник называется «Приглядки». Почему так называется? Потому что раньше на деревне летом свадьбы не делали, тогда было очень много работы. А вот первый Спас завершает летние работы, начинается осень. И свадьбы начинались только с Покрова дня, 14 октября», – рассказывает она.

В старину существовала традиция: парень дарил девушке яблоко, и она должна была сохранить фрукт до Покрова дня. Затем к семье девушки приходили сваты и просили показать то самое яблоко. Если оно было чистым, красивым и неиспорченным, то брак будет счастливым, удачным и семья заживет хорошо.

«Преображение Господня всегда отмечали очень дружно, потому что заканчивали полевые работы: люди приносили урожай в дом, яблоки в том числе», – подчеркнула Артамонова.

Кульминация этого праздника была такой, что все люди расходились, а молодые люди вставали в хоровод, потом шли на самую высокую точку села и смотрели, как заходит солнце, провожали солнце на покой. Это было символом уходящего лета и наступающей осенней поры.

Среди Яблочного Спаса бытовало много суеверий и примет. Директор музея им. Горького также подчеркнула, что если освятить яблоко в этот день, загадать желание и откусить кусок от плода, то мечта обязательно исполнится.

«Вообще, все эти три Спаса – и Яблочный, и Медовый, и Ореховый – это символичные праздники. В Медовый принято готовить сбитень – напиток на основе меда и трав, да и просто есть мед. Все они символизируют достаток и изобилие для людей. Раньше это было знаком того, что люди проживут зиму в сытости и достатке», – заметила Артамонова.

В Камско-Устьинском селе Первый Яблочный Спас отмечается уже 12 лет.

«Раньше сюда приходили пожилые люди, а сейчас мы видим очень много молодых людей. Ведь каждый человек чуточку узнает об этом празднике, об этих традициях, приобщается к культуре своего народа», – заключила директор музея.

Народные гуляния в Красновидово прошли на утесе «Венец». На площадке праздника развернулась большая ярмарка, где гости могли приобрести сувениры, украшения из натуральных камней, самодельные игрушки, текстиль, мед и яблоки. Также на площади можно было поучаствовать в различных мастер-классах по изготовлению традиционных славянских свистков из дерева, принять участие в подвижных играх, нарисовать яблоневый сад.

Естественно, на празднике посетители угостились и традиционным блюдом Спаса – яблочным вареньем.

На сцене Красновидово выступили народно-фольклорные и вокальные ансамбли «Отрада», «Добрый вечер», «Каравон», «Березка», «Веснянка», «Пой душа», «Талина», «Рябинушка», «Раздолье», «Оберег», «Иволга», а также Казачий ансамбль из Казани и народный хор «Вересень», фолк-группа «Коса».

В церемонии открытия праздника приняли участие начальник Управления по реализации национальной политики департамента раиса РТ по вопросам внутренней политики Данил Мустафин, зампредседателя Совета Ассамблеи народов РТ, председатель Русского национально-культурного объединения РТ Ирина Александровская, глава Камско-Устьинского района РТ Наиль Вазыхов, председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов.

Праздничные гуляния завершились выступлениями кавер-группы «Ретромания» и коллектива «Май».