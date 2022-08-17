В селе Кощаково Пестречинского района заработает коворкинг ИТ-парка

В селе Кощаково Пестречинского района Татарстана 27 августа откроется коворкинг технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк». Его площадь составит 72,4 кв. метра, сообщает пресс-служба ИТ-парка.

«Важной особенностью нового пространства станет возможность для IТ-компаний стать резидентами ИТ-парка, заключив договор субаренды», — отмечают в пресс-службе.

Такие фирмы получат широкий доступ к различным возможностям, необходимым для эффективного ведения бизнеса, развития научно-технической и инновационной деятельности. Также для них окажутся доступны скидки и льготы на услуги, предоставляемые ИТ-парком.

Отмечается, что в пространстве разместятся 12 рабочих мест. Оно будет поделено на зоны для работы, проведения деловых встреч и переговоров, зону отдыха и кухню.