В селе Конь Пестречинского района установили надгробный памятник Айдару Хафизову

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В селе Конь Пестречинского района РТ состоялась церемония, посвященная установке памятника на могиле заслуженного артиста России, народного артиста Татарстана, актера Камаловского театра Айдара Хафизова.

На встречу приехали вдова артиста Фарида Хафизова, глава Пестречинского района Ильгам Кашапов, народный артист России и Татарстана Равиль Шарафиев, ученица Айдара Хафизова Гузель Шакирова, артисты Камаловского театра, дети, внуки, односельчане.

В начале церемонии имам сельской мечети Габдулла хазрат прочитал суры из Корана.

«Айдар Садриевич получает заслуженную любовь народа, потому что и сам всю свою жизнь посвятил служению людям. Его вклад в развитие татарского театра, культуры, языка неоценим. Мы безгранично ему благодарны. Неделя театра, который мы проводим уже второй год подряд, многие мероприятия в школе посвящаются памяти Айдара абый», — рассказал глава района Ильгам Кашапов.

«Он был разноплановый актер. В спектакле „Женщины 41-го“ его роль и небольшая, и не положительная, но уходил со сцены он всегда под аплодисменты. Зритель аплодировал ему за его естественность, отсутствие наигранности, за то, что он артист», — сказал Равиль Шарафиев.

Воспоминаниями о близком человеке поделилась и вдова Айдара Хафизова Фарида ханум. «Он любил слово „халяль“ (дозволенное, разрешенное — ред.). Видимо, я была его „халяльной“ женой», — сказала она сквозь слезы.

Церемония завершилась возложением цветов на могиле Айдара Хафизова.

Айдар Хафизов родился 20 мая 1943 года в селе Конь Пестречинского района Татарстана. В 1970 году окончил Казанское театральное училище, пришел работать в Камаловский театр. В 1971-1974 годах — режиссер в ДК Ленина, в 1974-1975 годах — администратор в Театре кукол, 1975-1976 годах — артист художественного слова в Татарской филармонии, в 1976-1978 годах работал в Республиканском передвижном театре (ныне театр Тинчурина), с 1978 года — в ТГАТ им. Г.Камала. Создает образы разного возраста и характера.

Айдар Хафизов умер 13 декабря 2020 года в возрасте 78 лет от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

Камиля Билалова