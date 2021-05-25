В селе Каракули Алькеевского района РТ началось строительство ФАПа

В селе Каракули Алькеевского района Татарстана стартовало строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта. Об этом пишет газета «Алькеевские вести».

Стройкой занимается организация из Казани. В настоящее время строители забивают сваи и закладывают фундамент здания.

В ФАПе размером 20 на 36 метров создадут все необходимые условия для оказания первичной медпомощи.

Здание, где ранее располагался медицинский пункт, находилось в плохом состоянии. Из-за этого ФАП принимал пациентов в одном из кабинетов здания бывшей школы.

Обслуживать новый ФАП будет фельдшер Валентина Гришина. Сельчане с нетерпением ждут открытия нового медпункта с современным оборудованием.

Новое здание будет располагаться при въезде в село Каракули. Глава Аппаковского сельского поселения Ильгамия Абзяббарова рассказала, что участок под учреждение выбрали после совещания с жителями.