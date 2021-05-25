news_header_top_970_100
Президент Татарстана встретился с родителями погибших при стрельбе в школе №175 детей
Новым гендиректором МУП «Метроэлектротранс» стал Айдар Абдулхаков
Новым гендиректором МУП «Метроэлектротранс» стал Айдар Абдулхаков
Ларионова о ложных звонках: Это сигнал для всех школ с точки зрения системы воспитания
Ру Тат
news_header_bot_970_100
25 мая 2021  00:30

В селе Каракули Алькеевского района РТ началось строительство ФАПа

В селе Каракули Алькеевского района РТ началось строительство ФАПа
news_top_970_100

В селе Каракули Алькеевского района Татарстана стартовало строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта. Об этом пишет газета «Алькеевские вести».

Стройкой занимается организация из Казани. В настоящее время строители забивают сваи и закладывают фундамент здания. 

В ФАПе размером 20 на 36 метров создадут все необходимые условия для оказания первичной медпомощи.
Здание, где ранее располагался медицинский пункт, находилось в плохом состоянии. Из-за этого ФАП принимал пациентов в одном из кабинетов здания бывшей школы. 

Обслуживать новый ФАП будет фельдшер Валентина Гришина. Сельчане с нетерпением ждут открытия нового медпункта с современным оборудованием.

Новое здание будет располагаться при въезде в село Каракули. Глава Аппаковского сельского поселения Ильгамия Абзяббарова рассказала, что участок под учреждение выбрали после совещания с жителями.

#фапы #алькеевский район
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное