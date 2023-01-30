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Здоровье
30 января 2023  04:53

В селе Камско-Устьинского района РТ появится современный ФАП

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В этом году в селе Старое Барышево Камско-Устьинского района РТ построят современный модульный фельдшерско-акушерский пункт. Об этом на сходе граждан в Старобарышевском сельском поселении анонсировал глава муниципалитета Наиль Вазыхов, пишут «Волжские зори».

Объект стоимостью 10,5 млн рублей построят в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». В здании будут предусмотрены помещения под процедурно-прививочный и приемный кабинеты, также будет оборудована раздевалка для персонала и санитарный узел.

ФАП позволит усовершенствовать оказание первичной медико-санитарной помощи и сделать ее более оперативной. 

#национальные проекты #сход граждан
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