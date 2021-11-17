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Ру Тат
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Здоровье
17 ноября 2021  06:04

В селе Каймары Высокогорского района появился новый ФАП

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По федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения в селе Каймары Высокогорского  района РТ завершили строительство нового модульного фельдшерско-акушерского пункта. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Татарстана.

«18 ноября запланировано подключение электричества к учреждению. Заявление на выдачу санитарно-эпидемиологического заключения подано в Управление Роспотребнадзора по РТ. После получения разрешительных документов начнется прием пациентов», – отметили в ведомстве.

В ФАП уже завезли оборудование. Здесь созданы все условия для комфортного приема пациентов и работы персонала. В типовом строении есть прививочный и процедурный кабинеты, кабинет приема взрослого населения, смотровая, помещения для хранения лекарственных средств, дезинфицирующих растворов и для персонала.

К медпункту прикреплено 237 жителей, из них 41 – это дети, 54 – люди преклонного возраста. Сейчас сельчанам амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается Усадской врачебной амбулаторией.

#ФАП #модернизация здравоохранения
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