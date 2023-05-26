В селе Старокучергановка Астраханской области проходит концерт коллективов Татарстана

Фото: Энже Габдуллина / «Татар-информ»

В Астраханской области в татарском селе Старокучергановка (Иске Канга) проходит концерт творческих коллективов Татарстана. На открытии мероприятия гостей приветствовали руководитель администрации вице-губернатора Астраханской области Павел Паутов, заместитель Премьер-министра РТ, председатель национального совета «Милли шура» Василь Шайхразиев.

«От имени губернатора Астраханской области поздравляю вас с этим прекрасным праздником. Праздник Сабантуй — это светлый, самобытный праздник. Для многонациональной Астраханской области это общенациональный праздник. Потому что мы все любим ходить к друг другу в гости и вместе проводить все праздники», — сказал Павел Паутов.

Василь Шайхразиев подчеркнул, что Сабантуй объединяет татар и служит сохранению традиций, национального духа. «Завтра национальный праздник татарского народа — Сабантуй. Это наш долгожданный, любимый национальный праздник. Он показывает величие татарского народа, гостеприимство, культуру, в то же время объединяет нас, собирает вместе. Большая роль у этого праздника в сохранении языка, нашей нации», — сказал он.

Концерт открыл Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан. В программе также выступления ансамбля танца «Казань», государственного ансамбля песни и танца «Агидель», народных артистов Татарстана Рустама Асаева, Алины Шарибзяновой, Рустама Закирова и других.

Завтра — 27 мая в селе Три Протока (тат. Җәмәле) состоится Всероссийский сельский Сабантуй.