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Ру Тат
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Общество
26 августа 2022  17:50

В селе Именьково Лаишевского района откроется благоустроенный источник

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Завтра, 27 августа, в селе Именьково Лаишевского района торжественно откроется бесплатный пункт раздачи питьевой воды — источник «Чишмә». Любой желающий сможет набрать здесь ключевой воды, рассказали в пресс-службе главы района. 

Вода добывается путем бурения скважины и проходит несколько степеней очистки. Для доступа к источнику в течение года было возведено помещение, в благоустройстве принимали активное участие местные жители. Подобные родники в районе есть уже в селах Габишево, Усады, Сокуры.

В церемонии примут участие глава Лаишевского района Ильдус Зарипов, гендиректор Центра реабилитации и адаптации, член Общественной палаты РТ Азат Гайнутдинов. Торжественное открытие состоится в 10 часов утра.

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