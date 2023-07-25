В селе Ильинское Зеленодольского района откроется новый глэмпинг «Все свои»

В селе Ильинское Зеленодольского района Татарстана появится новое место притяжения для туристов — круглогодичный глэмпинг планируют запустить ориентировочно в сентябре. Объект построен в соответствии с задачами национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

На финишную прямую вышли работы по обустройству домиков, всего их будет 10 со всей необходимой инфраструктурой. Здесь также разместятся бассейн, ресторан, экотропа, будут доступны и спортивные активности. В пешей доступности для гостей глэмпинга Ильинское озеро и заповедник.

Глэмпинг с рабочим названием «Все свои» посетил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

«Мы рады, что такие проекты реализуются на нашей территории, здесь удачное месторасположение, живописная природа и комфортные подъездные дороги. В целом глэмпинговая история активно развивается, что дает возможность развивать внутренний туризм в его лучших проявлениях», — отметил Афанасьев.

Проект создан благодаря грантовой поддержке развития туризма. Его стоимость порядка 40 млн рублей, 12,5 млн рублей из них — средства, выигранные на грант Ростуризма в 2022 году. Остальные — частного инвестора, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли.

Национальные проекты, инициированные Президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.