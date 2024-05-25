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Происшествия 25 мая 2024 14:39

В селе Гридино в Карелии загорелись 15 домов и дач, администрация и здание клуба

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В селе Гридино в Карелии произошел крупный пожар, в результате которого пострадали 17 объектов, в том числе 15 домов и дач, здания администрации и клуба, передает РИА Новости.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за падения электрического столба под порывами ветра, что привело к короткому замыканию и воспламенению сухой травы.

«Из-за сильного ветра огонь быстро распространился сначала на хозпостройки, а затем и на жилые дома. Пострадали 17 объектов: 15 домов, из которых 13 использовались как дачи, а 2 были жилыми с 4 проживающими людьми. Также огнем повреждены здание администрации и клуб», – рассказал премьер-министра правительства республики Александра Чепика.

На тушение пожара были оперативно направлены четыре пожарные машины из трех близлежащих районов. К ликвидации возгорания также подключились добровольцы с помповым оборудованием.

По словам премьер-министра, локализовать пожар удалось около 23:00 мск в пятницу. Пострадавшие две семьи из жилых домов временно размещены у родственников.

#карелия #крупный пожар
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