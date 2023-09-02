В селе Габишево установили памятник на могиле поэта Гарая Рахима

На кладбище села Габишево в Лаишевском районе РТ открыли памятник на могиле народного писателя Татарстана Гарая Рахима. Дань памяти отцу отдала семья дочери писателя Лилии Апакиной.

«Хочу выразить благодарность Лилии и Айдару. Всю работу по созданию и установке они проделали сами, советовались с писателями», — сказал перед церемонией сын поэта Давыт.

Надгробие изготовлено в форме книги. На нем высечены строчки из стихотворения Гарая Рахима: «Мин китәм... Минем урынга бәхет иңсен бу илгә» («Я ухожу... Пусть вместо меня счастье придет на эту землю»).

«Это — книга. Подобный памятник я видела в Англии. Поэтому один из таких памятников в Лондоне, а второй — здесь», — пояснила идею Лилия Апакина.

«Почему книга? Для нас это слово было в той же степени дорого как хлеб, ребенок, любовь. Эта книга — символ его жизни, символ его добрых дел, символ вдохновения. Этот камень мне очень нравится, наверное, и папа рад», — сказала дочь писателя.

«Это очень необычный случай. Как правило, родные таких статусных писателей обращаются к властям, потому что достойный памятник стоит немалых денег», — заметил в своем выступлении председатель Союза писателей Татарстана Ркаиль Зайдулла.

В церемонии приняли участие родные Гарая Рахима, друзья, коллеги, соратники.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»