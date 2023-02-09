В селе Габишево обновят многоквартирные дома и оборудуют новые контейнерные площадки

В Габишевском сельском поселении Лаишевского района РТ в 2023 году продолжится работа по благоустройству села, будет проведен капитальный ремонт многоквартирных домов, появятся новые контейнерные площадки. Об этом на сходе граждан заявил глава поселения Марсель Миндубаев.

На сессии присутствовал глава Лаишевского района Ильдус Зарипов. В отчетном докладе Марсель Миндубаев отметил, что в 2022 году отремонтировали систему электроснабжения и подъезды в домах №1, 5 по улице Октябрьская и №1А по улице Советская. Утеплили фасад дома №4 по улице Советская.

По республиканской программе «Наш двор» благоустроили два двора по улице Советская и проспекту Молодёжный: заасфальтировали дороги, установили скамейки и детскую площадку, провели уличное освещение.

Помимо этого, отремонтировали дороги по улицам Александра Сергеева и Ивана Матвеева. Провели ямочный ремонт внутрипоселковых дорог. В рамках программы самообложения построили новую мусорную площадку на улице Марджани.

В беседе с «Татар-информом» глава Лаишевского района Ильдус Зарипов отметил, что большинство вопросов, которые были озвучены на прошлых сходах, решены.

«Много вопросов было по ремонту дорог и строительству тротуаров. В прошлом году на эти цели было выделено более 185 миллионов рублей. Это в разы больше, чем в предыдущие годы. Важно было построить тротуары на оживленных улицах и там, где рядом расположены школы. Мы это сделали. Практически решен вопрос с водоснабжением в селе Столбище — проведены работы по бурению трех скважин. Установлено пять водонапорных башен. Проложено 7 километров водопроводных сетей. Безусловно, это резко сократило количество жалоб», — отметил собеседник агентства.